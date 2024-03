iPhone: i preferiti degli utenti provenienti da Android

Quali sono i modelli di iPhone che preferiscono gli utenti Android che decidono di passare al versante Apple? A rispondere di ha pensato CIRP, con i dati emersi dal suo ultimo studio che è stato condiviso nelle scorse ore.

iPhone: i modelli prescelti da chi proveniente da Android

Lo studio di CIRP sulla percentuale di utenti Android che sono passati a iOS fa riferimento al 2023 e ha mostrato che il 13% dei nuovi acquirenti iPhone proveniva da Android.

In base a quanto emerso, gli ultimi dati relativi ai nuovi acquisti di iPhone negli Stati Uniti suggeriscono che i modelli più popolari sono stati il 14 base e il 14 Plus, con il 26% degli switcher Android che hanno scelto questo modello nel 2023. Subito dopo, trovano posto il 14 Pro e il 14 Pro Max che costituiscono il 25% degli acquisti effettuati da utenti che adoperavano smartphone con il sistema operativo di casa Google.

In linea generale, coloro che provengono da Android non sono particolarmente interessati ad acquistare i più recenti modelli di “melafonino” rispetto agli utenti iOS che decidono di cambiare modello.

CIRP è del parare che, visto e considerato che molti switcher Android provenivano da dispositivi meno costosi, gli iPhone più economici vengono visti come una soluzione migliore per ragioni strettamente legate al budget, senza contare che gli utenti in questione che decidono di esplorano iOS potrebbero non sentire il bisogno di acquistare l’iPhone più recente e performante, in questo caso specifico iPhone 15, con le funzionalità più avanzate, riservando questo acquisto magari a un momento successivo.