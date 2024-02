Apple: cambio di nome per l'ID Apple in arrivo

Quello sino a questo momento conosciuto con il nome di ID Apple potrebbe presto essere soggetto a un rebranding. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il colosso di Cupertino sta sperimentando il nuovo nome Account Apple e la novità potrebbe essere introdotta già quest’anno.

Apple: rebranding per l’ID Apple entro quest’anno

Non si tratta di un’informazione ufficiale, sia chiaro, ma di un’indiscrezione diffusa dalla redazione di MacRumors, proveniente da fonti vicine a chi si sta occupando internamente della cosa.

Si prevede che il rebranding da ‌ID Apple‌ ad Account Apple avvenga nei prossimi mesi, probabilmente in concomitanza del rilascio di iOS 18 e di macOS 15, a cui saranno tolti i veli in occasione della WWDC di quest’anno. Applicazioni di sistema e sito Web di Apple riceveranno varie modifiche per andare incontro a questo cambiamento.

Un ‌ID Apple‌ è un account che consente agli utenti di accedere a servizi come iCloud e App Store. L’opzione per creare e accedere a un ‌ID Apple‌ è disponibile su tutte le piattaforme dell’azienda ed è accessibile agli utenti da più di un decennio. Tra le altre cose, con un ‌ID Apple‌ gli utenti possono acquistare app e musica, sincronizzare i dati in modalità wireless tra dispositivi utilizzando ‌iCloud‌ ed effettuare acquisti sul negozio online di Apple.

Allo stato attuale delle cose, non è chiaro perché il gruppo capitanato da Tim Cook stia valutando l’attuazione di questa modifica, ma è importante tenere presente che spesso la “mela morsicata” usa nomi commerciali diversi e pronti prima del lancio di nuovi servizi o prodotti.