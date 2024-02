iOS 18: ecco su quali iPhone si potrà installare

iOS 18, il prossimo sistema operativo mobile di casa Apple, verrà annunciato in occasione della WWDC di giugno prossimo e potrebbe rappresentare il più grande aggiornamento di sempre per iPhone, in special modo per quel che riguarda l’implementazione delle funzioni AI. Ma quali saranno gli iPhone compatibili? A rispondere ci hanno pensato le ultime indiscrezioni.

iOS 18: svelati gli iPhone compatibili

Nelle scorse ore, infatti, un account privato su X ha condiviso l’elenco dei dispositivi compatibili con iOS 18, ma il post è stato rapidamente cancellato. La redazione di MacRumors è tuttavia riuscita a dare un’occhiata all’elenco, aggiungendo che il post proveniva presumibilmente da un account “con una comprovata esperienza nella condivisione di numeri di build per le prossime versioni di iOS”.

Ecco, dunque, l’elenco degli iPhone compatibili con iOS 18.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone SE (terza generazione)

Per quel che riguarda iPad e quindi iPadOS 18, l’account riferisce che il nuovo sistema operativo interromperà il supporto per iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione, entrambi rilasciati nel 2017 e facenti uso del processore A10X Fusion. Considerando che pure iPad 6 e iPad 7 sono alimentati dall’A10, è altamente probabile che iPadOS 18 interromperà il supporto anche per questi dispositivi.

Ecco l’elenco degli iPad compatibili con iPadOS 18.