Windows 11: lo sfondo IA di Copilot (download)

Questa sera, quando in Italia saranno le ore 19:00, andrà in scena l’evento organizzato da Microsoft dedicato alle novità hardware della linea Surface e al sistema operativo Windows 11 (poi, domani, prenderà il via Build 2024). Per ingannare l’attesa, ecco in anteprima il nuovo sfondo ufficiale del sistema operativo a tema Copilot.

Lo sfondo di Windows 11 dedicato a Copilot

Si tratta di una rivisitazione dell’immagine Bloom che accompagna la piattaforma fin dal suo esordio, caratterizzata in questo caso dai colori rappresentati nell’icona dell’assistente IA.

Rimandiamo alle pagine del sito Windows Latest che ne ha messo a disposizione il download in alta risoluzione, anche nella versione per chi ha impostato l’interfaccia del sistema operativo sul tema scuro.

Copilot e più in generale le funzionalità di intelligenza artificiale saranno al centro degli annunci di questa sera. Rappresenteranno i punti di forza dei nuovi laptop basati sui processori Qualcomm di ultima generazione, dotati di NPU (Neural Processing Unit) e progettati appositamente a questo scopo, oltre che per migliorare sia dal punto di vista delle prestazioni sia per quanto riguarda l’efficienza energetica. L’obiettivo del chipmaker è quello di rosicchiare quote di mercato a Intel.

Tra i brand che già hanno confermato di voler scegliere queste soluzioni hardware ci sono ASUS e Dell. Come anticipato in apertura, non mancheranno nemmeno nuovi modelli della linea Surface (le cui vendite di recente sono crollate), forse a partire dal modello Pro 10 con Snapdragon X Plus.

Un altro grande protagonista dell’evento dovrebbe essere AI Explorer. Se ne discute ormai da diverse settimane, fin dalla comparsa delle prime indiscrezioni. Di cosa si tratta? Sarà un insieme di funzionalità legate all’intelligenza artificiale integrate nel sistema operativo, pensate per aumentare la produttività e fa risparmiare tempo. Tra queste, anche Snapshot e Recall, per tornare indietro nel tempo e recuperare uno stato precedente del PC. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire entro l’autunno con il lancio della versione 24H2.