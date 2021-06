Windows 11: scarica lo sfondo ufficiale nelle versioni Light e Dark

Non è per forza di cose necessario attendere la fine dell'anno per portare sul proprio PC un tocco di Windows 11: in seguito alla presentazione della piattaforma, il gruppo di Redmond ha reso lo sfondo ufficiale disponibile per il download.

Bloom: lo sfondo ufficiale di Windows 11 in download

Si chiama Bloom ed è proposto in due versioni, con background chiaro e scuro, così da adattarsi a ogni tipologia di desktop. Ecco le anteprime e i link per scaricarli in alta risoluzione, direttamente dal sito di Microsoft.

Windows 11: scarica lo sfondo ufficiale Bloom in versione Light

Windows 11: scarica lo sfondo ufficiale Bloom in versione Dark

La distribuzione di Windows 11 sarà avviata entro la fine dell'anno, sotto forma di aggiornamento gratuito per chi è in possesso di un PC aggiornato all'ultima versione di Windows 10 in grado di soddisfare i requisiti minimi richiesti.