Problemi l'aggiornamento KB5037771 per Windows 11

Nemmeno l’aggiornamento KB5037771 per Windows 11, distribuito la scorsa settimana da Microsoft, è esente da problemi. La situazione non è disastrosa come accaduto alcune volte in passato in seguito al rilascio dei Patch Tuesday, ma qualche intoppo c’è e sta creando grattacapi non indifferenti.

Windows 11 KB5037771: ci sono problemi

Uno è quello lamentato da diversi utenti e relativo a un tempo eccessivo impiegato per il download e l’installazione su alcuni PC. Diverse testimonianza fanno riferimento al blocco del processo intorno al 70%, dopodiché, in seguito al riavvio, l’update rimane fermo allo 0% per un’infinità.

Per altri, compare mostra l’errore 0x800f0991 durante l’aggiornamento di .NET Framework eseguito in contemporanea. Solitamente, chiudere e riaprire Windows Update è sufficiente per andare avanti.

Su Reddit, c’è poi chi racconta di aver sperimentato problemi all’interno del menu Start (smette completamente di rispondere) e nella funzione ricerca (si chiude all’improvviso oppure mostra una pagina dei risultati completamente nera o blu) dopo aver installato il pacchetto KB5037771 per Windows 11.

Ancora, il comportamento anomalo delle VPN sembra non esser stato del tutto risolto come promesso. Si tratta dell’effetto di un bug introdotto per errore dagli update distribuiti nel mese di aprile, inclusi il Patch Tuesday e quelli destinati a Windows 10 e a Windows Server. Vedremo se la software house interverrà con un’ulteriore patch correttiva.

Al momento, Microsoft dichiara di essere a conoscenza di un solo problema relativo nell’aggiornamento KB5037771 di Windows 11. È quello inerente all’errore 0x80070520 che si manifesta durante la modifica dell’immagine profilo per l’account locale. Ne abbiamo scritto a fine aprile.

Ancora una volta, la gestione degli update sembra essere il vero tallone d’Achille del sistema operativo, un aspetto che andrà di certo migliorato. Gli sforzi fin qui compiuti, passando tra le altre cose da una riorganizzazione del ciclo di rilascio negli anni scorsi, non sembrano aver portato agli esiti sperati.