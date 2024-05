Windows 11: Strumento di cattura con ricerca visiva

Qualche giorno fa, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per l’app Strumento di cattura di Windows 11 destinato ai membri di Canary e Dev Channel, introducendo il rilevamento automatico dei codici QR negli screenshot e altre novità. Nelle ultime ore, però, è stato rilasciato un nuovo update, sempre desinato ai tester di Windows Insider, che implementa un’ulteriore funzionalità aggiuntiva: la ricerca visiva.

Windows 11: lo Strumento di cattura permette di trovare immagini e oggetti simili

La funzionalità viene introdotta con la versione 11.2404.39.0 dell’applicazione e permette di trovare rapidamente immagini e oggetti simili con Bing negli screenshot che vengono effettuati.

Per usufruire della funzione è sufficiente fare clic destro su uno screenshot e scegliere l’opzione “Ricerca visiva con Bing” dal menu contestuale. In alternativa, la funzione può essere richiamata tramite il menu “Vedi altro” sulla barra degli strumenti.

La nuova funzione consente quindi di identificare meglio ciò che viene “immortalato” nelle schermate, in maniera tale da poter capire precisamente di che cosa si tratta o trovare soggetti simili.

È bene precisare che la ricerca visiva è disponibile già da tempo direttamente tramite Bing, ma indubbiamente avere questa funzione a “portata di mouse” nello Strumento di cattura consente di velocizzare e semplificare di gran lunga il tutto.

Da notare che per il momento non è dato sapere quando, precisamente, la nuova funzione verrà resa disponibile su larga scala, ma la speranza è quella che non sia necessario attendere ancora a lungo, visto e considerato che si tratta senza ombra di dubbio di un’opzione estremamente utile per i più.