iPhone: touch lungo il bordo per specifiche funzioni

Per la gioia di coloro che usano un iPhone e che amano particolarmente il tasto Azione, ma desiderano maggiori opzioni di controllo, è stato da poco rinvenuto un nuovo brevetto depositato da Apple che potrebbe per l’appunto consentire di ovviare alla cosa.

iPhone: pannelli touch laterali multifunzione

Più specificamente, il nuovo brevetto suggerisce che i futuri iPhone potrebbero avere pannelli touch sul lato che possono essere mappati per determinate funzioni come un calendario, musica o testi.

Alcune delle immagini del brevetto mostrano pannelli con pulsanti del volume, suggerendo la rimozione dei corrispettivi tasti fisici. Inoltre, una soluzione del genere potrebbe significare sostituire l’attesissimo Capture Button che dovrebbe essere lanciato con l’iPhone 16 quest’anno.

È interessante notare che il brevetto sembra suggerire l’esistenza di animazioni uniche per ascoltare la musica e che per passare da un brano all’altro potrebbe essere sufficiente effettuare degli swipe verso l’alto o verso il basso, avendo altresì l’opportunità di leggere in anteprima il titolo.

Non è però chiaro come il tutto funzionerebbe quando l’iPhone viene tenuto in tasca o quando è bloccato, visto e considerato che i pannelli touch potrebbero venire accidentalmente sfiorati. Ad ogni modo, un’adeguata configurazione potrebbe significare riuscire definitivamente a rimuovere i tasti fisici presenti sul “melafonino”, o quantomeno ridurli all’osso.

È bene tenere presente che non tutti i brevetti trovano poi effettivo riscontro. Negli anni, infatti, Apple ha deposto numerose domande di brevetto, ma alcune non hanno mai trovato concreta applicazione per le ragioni più disparate. Lo stesso discorso è ovviamente valido per qualsiasi altra azienda.