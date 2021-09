IPVanish VPN: offerta speciale per un anno

IPVanish è una delle tante VPN sul mercato che permette di navigare in assoluto anonimato e accedere ai siti censurati da alcuni governi. La software house statunitense propone spesso interessanti offerte, come quella attualmente in vigore. Cliccando su questo LINK è possibile ottenere uno sconto superiore al 70% sull'abbonamento annuale. Il costo per il primo anno è quindi 38,38 dollari.

IPVanish VPN: 3,20 dollari/mese per un anno

IPVanish VPN possiede una rete composta da oltre 1.900 server in oltre 75 posizioni geografiche. Gli utenti possono sfruttare oltre 40.000 indirizzi IP per nascondere l'indirizzo IP del dispositivo e quindi accedere a siti e servizi, aggirando le restrizioni. L'uso della VPN migliora inoltre la sicurezza durante la navigazione (non è possibile essere spiati attraverso una WiFi pubblica).

IPVanish utilizza la crittografia AES a 256 bit e i protocolli WireGuard, OpenVPN, IPSec, PPTP, IKEv2 e L2TP. Non c'è nessun limite sul numero di connessioni contemporanee. Sono supportati Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router.

La privacy viene garantita anche dalla rigorosa politica no-log (non viene registrata l'attività online). Il costo dell'abbonamento è 10,99 dollari/mese o 89,99 dollari/anno. L'offerta attuale consente di risparmiare il 60% circa, ma cliccando su questo LINK si ottiene uno sconto superiore al 70%. Il prezzo scende infatti a 3,20 dollari/mese. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.