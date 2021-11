iRobot Roomba è il robot aspirapolvere che cercavi

Semplicemente unico nel suo genere, iRobot Roomba 692 è un robot aspirapolvere di prima categoria, Acquistando questo modello non puoi aver alcun dubbio o ripensamento dal momento che i pavimenti della tua casa saranno puliti come mai prima. In promozione su Amazon te lo porti a casa con un bel gran sconto dal momento che lo paghi appena 179,90€ ossia ottanta euro in meno rispetto al prezzo di partenza.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia e se vuoi paghi anche con finanziamento a Tasso Zero. Cosa aspetti?

iRobot Roomba 692: aspira alla perfezione

Si muove per casa con dei sensori di ultima generazione che non solo mappano ogni stanza, ma gli consentono di pulire senza mai lasciarsi dietro il minimo residuo. iRobot Roomba è un aspirapolvere di ultima generazione che sa davvero il fatto suo.

Gestibile sia da applicazione su smartphone che mediante gli assistenti intelligenti, l'aspirapolvere può pulire ambienti ampi senza fare differenza se ci sono tappeti o meno. Infatti questi non rappresentano una minaccia.

La batteria integrata permette di avere risultati avviati e finiti in un solo ciclo e in più quando viene esaurita del tutto, il robot torna alla sua basetta di ricarica in automatico così non devi fare proprio nulla.

Infine ti farà felice sapere che non manca la tecnologia di pulizia a 3 fasi per risultati ancora più soddisfacenti.

Acquista subito il tuo iRobot Roomba 692 su Amazon a soli 179,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se vuoi pagarlo con finanziamento scegli Cofidis come modalità di pagamento.