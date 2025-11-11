Iron: il robot umanoide che sembra uscito da Terminator

L’automazione sta sfuggendo un po’ di mano ultimamente. La robotica degli ultimi anni ha portato a negozi automatizzati, robot domestici a controllo remoto e persino dinosauri alimentati dall’AI. Siamo abituati a robot che si muovono in modo rigido, meccanico, chiaramente artificiale. Ma Iron, dell’azienda automobilistica cinese XPeng, ha qualcosa di decisamente inquietante.

Iron, il robot di XPeng che sembra un Terminator, cammina (quasi) come un essere umano

Il video che circola sui social media, mostra un esoscheletro robotico attaccato a un’imbracatura che cammina in linea retta. Cammina con movimenti fluidi, senza nulla che nasconda la meccanica sottostante. Cavi, motori, giunture metalliche, tutto è a vista.

Ma il robot può avere anche un aspetto diverso. Durante un evento questa settimana, l’azienda lo ha mostrato vestito con una tuta di stoffa che gli conferiva un profilo distintamente femminile.

L’andatura di Iron era così naturale, che alcuni osservatori si sono chiesti se ci fosse un essere umano dentro la tuta, memore della truffa che Elon Musk aveva rifilato ai suoi spettatori con i robot Optimus durante l’evento Cybercab di Tesla. Ma il CEO di XPeng He Xiaopeng ha messo a tacere ogni sospetto quando ha aperto la cerniera della tuta e ha mostrato il robot all’interno.

È stata una dimostrazione necessaria. Perché quando un robot si muove così fluidamente, ondeggiando i fianchi mentre cammina, è naturale sospettare che ci sia un essere umano a controllarlo. Ma no, è tutto meccanico. Motori, servomeccanismi e algoritmi che lavorano insieme per creare movimenti che imitano quelli umani con un realismo che fa venire la pelle d’oca.

Siamo al punto in cui i robot possono muoversi in modo più sensuale di Taylor Swift , ha commentato un utente di Reddit.

Il CEO di XPeng He Xiaopeng ha annunciato Iron come il robot “più simile a un essere umano” sul mercato fino ad oggi. Le sue mani possono muovere ogni dito in molti modi diversi, con 22 gradi di flessibilità, il busto può piegarsi e torcersi come la schiena di una persona, può essere configurato per avere aspetto maschile, femminile o neutro e invece di avere un volto fisico scolpito, ha una faccia su uno schermo, che può mostrare le espressioni.

La batteria allo stato solido, l’innovazione nascosta

Il robot contiene anche la prima batteria completamente allo stato solido del settore, in contrapposizione all’elettrolita liquido tipicamente presente nelle batterie agli ioni di litio. Secondo He renderà i robot più sicuri per l’uso domestico.

Le batterie agli ioni di litio tradizionali possono surriscaldarsi, gonfiarsi, e in casi estremi prendere fuoco. Con una batteria allo stato solido questi rischi non esistono, quindi il robot è molto più sicuro da avere in casa, assumendo che si voglia un robot umanoide in casa, naturalmente. Questa scelta dimostra anche che XPeng sta pensando a lungo termine.

Infatti, prevede di iniziare la produzione nel 2026. Entro l’anno prossimo, questi robot potrebbero passare da demo impressionanti a prodotti commerciali reali. E allora dovremo davvero decidere se siamo pronti ad avere Terminator in casa, anche se promette di venire in pace.