Iscriviti a pCloud e ottieni 10 GB gratis per archiviare file

pCloud è uno dei più apprezzati servizi di archiviazione in cloud, sia per la sua semplicità, ma anche per la convenienza e la sicurezza. Con pCloud potrai gestire i tuoi file in modo veramente semplice, sia da web, sia tramite app per desktop o mobile. Puoi caricare qualsiasi tipo di file, senza limiti di dimensione (naturalmente tutto dipende dai GB totali del piano). La velocità di caricamento o di download dipende infatti unicamente dal tuo internet provider. Puoi registrarti al servizio gratuitamente, ottenendo subito un piano da 10 GB a vita e a costo zero (non dovrai nemmeno inserire i dati della tua carta). Tuttavia, se hai bisogno di più spazio, puoi scegliere il piano Premium 500 GB o il piano Premium Plus da 2 TB. Il primo ha un costo di 49,99 euro e il secondo di 99,99 euro (già scontati del 17% rispetto al prezzo standard).

pCloud: file archiviati in sicurezza e accessibili da qualsiasi dispositivo

Come già accennato, pCloud è una piattaforma sicura. I file archiviati sono protetti da crittografia AES a 256 bit, sia durante, sia dopo il trasferimento. pCloud è compatibile con Windows, macOS e Linux, grazie all’app pCloud Drive. Inoltre, la sua versione per il web è compatibile con qualsiasi brower. Naturalmente, puoi accedere ai tuoi file anche da smartphone Android e iOS, grazie all’app dedicata. Inserendo i file più importanti nella sezione “Preferiti”, sarai in grado di recuperarli anche offline ogni volta che lo desideri. pCloud archivia più di 5 copie dei tuoi file in tre posizioni diverse del server, per un determinato periodo di tempo. Grazie alle funzioni “Revisioni” e “Rewind” puoi visualizzare le modifiche apportate a file specifici e ripristinare versioni precedenti, quando necessario. Se sei un utente free, le versioni dei file vengono conservate per 15 giorni, se sei un utente Premium, queste vengono conservate per 30 giorni.

Acquistando un piano Premium, Premium Plus o a vita, pCloud offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni. Nel caso volessi disdire il tuo abbonamento entro il termine consentito, riceverai un rimborso completo e tornerai alla vecchia versione gratuita con 10 GB di spazio di archiviazione gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.