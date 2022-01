Iscrizioni online anno scolastico 2022/23: ultime ore

Si fa tutto online e mancano soltanto poche ore ancora: per l'iscrizione all'anno scolastico 2022/23, infatti, c'è tempo fino alle ore 20 di domani, 28 gennaio. La scadenza vale per tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado statale.

Anno scolastico 2022/23: scadenza iscrizioni il 28 gennaio

“Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica“, spiega il MIUR, mentre “l'adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie“.

La procedura per le iscrizioni è semplice ed il riferimento è univoco: la pagina da cui partire è questa.

Per iscriversi è necessario possedere SPID o CIE, strumenti che consentono di sfruttare la propria identità digitale:

Tra le informazioni richieste nel modulo di iscrizione, v'è anche il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) scelto. Qualora non si fosse in possesso di tale codice, lo si può trovare attraverso il sito Scuola in Chiaro.