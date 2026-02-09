Iscrizioni scuola 2026-27 con UNICA e SPID: ultimi giorni

C’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per l’iscrizione alla scuola, relativamente all’anno 2026-27. I tempi stringono. Qui è dove facciamo una sintesi della procedura, con le informazioni essenziali da conoscere. Innanzitutto, la piattaforma di riferimento è UNICA, raggiungibile sul sito del ministero.

Come effettuare l’iscrizione alla scuola con UNICA

La scadenza riguarda l’iscrizione online al primo anno della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori) oltre alle istituzioni formative accreditate dalle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Vale anche per i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e del liceo del Made in Italy. È una procedura obbligatoria per gli istituti pubblici e facoltativa per quelli paritari (privati).

I genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono accedere con l’identità digitale ovvero con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature). Dopo aver compilato e inviato la domanda sarà possibile seguirne l’iter. Qui sotto un tutorial piuttosto chiaro che spiega come fare. Eventualmente, c’è anche una guida in PDF.

Effettuando l’accesso per la prima volta, la piattaforma UNICA chiede di confermare o completare i dati personali. Sono tre le sezioni da compilare, inserendo informazioni sull’alunno, sulla famiglia e su almeno una scuola di prima scelta. Quelle indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti. Non è necessario fare tutto insieme, dall’inizio alla fine, ma considerando i tempi ormai stretti è fortemente consigliato.

Chi non ha un dispositivo con accesso a internet, né una casella email, può prendere contatto con la scuola per chiedere supporto. C’è anche il numero 06 9522 5374 da chiamare (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) in caso di necessità).