Threads, arriva scorciatoia per aprire i messaggi diretti al volo

Basta scrivere “DM me” o “Message me” in un post o in una risposta su Threads, e il testo si trasforma automaticamente in un link cliccabile. Chi lo tocca finisce in una conversazione privata uno a uno con l’autore del messaggio. Se i due si seguono a vicenda, il messaggio arriva direttamente nella casella principale. Se non si seguono, viene filtrato nelle “Richieste di messaggi” per evitare lo spam.

La scorciatoia per i messaggi diretti su Threads

Non sarà più necessario navigare fino al profilo dell’altra persona, cercare il pulsante “Messaggio”, e aprire la chat. Meta dice che l’obiettivo è ridurre il numero di passaggi necessari per iniziare una conversazione. E in effetti, è decisamente più comodo.

Vale la pena ricordare che Threads ha introdotto i messaggi diretti nativi con notevole ritardo rispetto al lancio della piattaforma. Con questa scorciatoia, Meta vuole rendere la messaggistica una componente più centrale dell’esperienza, non una funzione tanto per. Per il momento è in fase di test per un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti e in Canada. Come per ogni feature sperimentale, non si sa se e quando sarà disponibile per tutti.

Threads contro X: i numeri cantano…

La scorciatoia per i DM è solo l’ultima di una serie di novità arrivate su Threads negli ultimi mesi, dopo il feed personalizzato con l’AI, la condivisione diretta dei post nelle Storie di Instagram senza uscire dall’app, e persino mini-giochi all’interno dei messaggi, avvistati il mese scorso.

L’accelerazione non è casuale. Secondo un rapporto di Similarweb, Threads ha superato X per utenti attivi giornalieri su mobile. Ora conta 141,5 milioni contro 125 milioni al 7 gennaio 2026. X domina ancora sul web, ma su smartphone, dove la stragrande maggioranza delle persone usa i social, Threads è avanti e continua a crescere.

Per Meta è la conferma che la strategia di lungo periodo sta funzionando: costruire lentamente, aggiungere funzioni pezzo per pezzo, e aspettare che gli utenti arrivino. Per X, è un segnale difficile da ignorare.