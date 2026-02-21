Novità Threads: post direttamente nelle Storie di Instagram

La strategia di Meta per far crescere Threads è sempre stata la stessa, usare Instagram come carburante. Ha funzionato dal primo giorno, quando per iscriversi a Threads servivano le credenziali Instagram, e con un tap era possibile seguire tutti gli account già seguiti. La musica, a quanto pare, non cambia. È in arrivo una nuova funzione, che rende ancora più fluido il passaggio tra le due piattaforme.

Threads permette di condividere i post nelle Storie Instagram senza uscire

Da questa settimana, è possibile condividere un post di Threads direttamente nelle Storie Instagram senza uscire dall’app. L’anteprima di come apparirà il post nella Storia si visualizza direttamente dentro Threads. La condivisione verso le Storie esisteva già, ma ora è integrata in modo nativo nell’esperienza utente, insieme alle opzioni preesistenti per condividere nel Feed Instagram o nei messaggi diretti.

I numeri raccontano il successo della strategia. Threads è passato da 200 milioni di utenti attivi mensili ad agosto 2024 a 400 milioni ad agosto 2025, un raddoppio in dodici mesi. A ottobre, Meta ha annunciato 150 milioni di utenti attivi giornalieri. E secondo i dati di Similarweb del mese scorso, Threads ha superato X di Elon Musk per utilizzo quotidiano sui dispositivi mobili. X mantiene il vantaggio sul web, ma considerando che la stragrande maggioranza del consumo social avviene da smartphone, il sorpasso su mobile è il dato che conta di più.

Numeri costruiti mattone dopo mattone, sfruttando ogni possibile connessione con le piattaforme sorelle. Meta ha mostrato post popolari di Threads su Facebook, ha inserito caroselli di contenuti Threads nel feed Instagram, ha reso semplicissimo il cross-posting da Instagram e Facebook verso Threads.

La condivisione nelle Storie è l’ultimo tassello (per ora)

La condivisione nativa nelle Storie Instagram è l’ultimo pezzo di questo puzzle. Le Storie sono il formato più visto su Instagram, centinaia di milioni di persone le guardano ogni giorno, e trasformare ogni post di Threads in un potenziale contenuto per le Storie significa dare a Threads una vetrina enorme, presidiata da un pubblico che magari non ha ancora installato l’app ma potrebbe essere incuriosito dal contenuto che vede passare.

Per Threads è un circolo virtuoso: più facile è condividere su Instagram, più visibilità ottengono i contenuti di Threads su Instagram, più utenti Instagram incuriositi, più iscrizioni a Threads, quindi più contenuti e più condivisioni. Nessuno al mondo ha una rete di distribuzione social più capillare di Meta… e si vede.