Threads sorpassa X sugli smartphone: più utenti attivi giornalieri

Threads ha più utenti mobili giornalieri. Secondo i dati di Similarweb, l’app di Meta conta 141,5 milioni di utenti attivi giornalieri su iOS e Android, mentre X si ferma a 125 milioni. Un sorpasso che non è arrivato all’improvviso, ma è il risultato di mesi di crescita costante, alimentata dalle promozioni incrociate con Facebook e Instagram, dal rilascio di nuove funzionalità, anche per i creator.

Threads batte X su mobile: 141 milioni vs 125 milioni utenti al giorno

X domina ancora sul web con circa 150 milioni di visite giornaliere contro gli 8,5 milioni di Threads. Ma su smartphone, dove la maggior parte delle persone spende il suo tempo sui social, Threads ha vinto. E questo conta molto più di quanto Elon Musk probabilmente voglia ammettere.

La tentazione è attribuire il sorpasso alle recenti controversie su X, dove alcuni utenti hanno usato Grok per creare immagini di nudo non consensuali di donne, inclusi a volte minori. Il procuratore generale della California ha aperto un‘indagine su Grok, seguendo indagini simili in Regno Unito, UE, India e Brasile. Il caos ha spinto molti utenti a installare anche l’app di Bluesky negli ultimi giorni.

Ma Similarweb chiarisce che la crescita di Threads è una tendenza a lungo termine, non una reazione improvvisa agli scandali. I numeri mostrano una progressione costante che parte da mesi prima che Grok diventasse il nuovo incubo legale di Musk. Threads stava già guadagnando terreno quando X era relativamente tranquilla, quindi vuol dire che la piattaforma di Meta ha trovato una formula che funziona.

Uno dei vantaggi più evidenti di Threads è che può appoggiarsi all’impero di Meta. Facebook e Instagram pubblicizzano regolarmente Threads ai loro miliardi di utenti combinati. Ogni volta che si apre Instagram c’è una buona probabilità che venga ricordato che Threads esiste e che forse si dovrebbe concedergli un’occasione.

Questa promozione incrociata è un lusso che X non ha. Elon Musk può twittare quanto vuole su X, ma non può spingere notifiche a tre miliardi di persone su altre piattaforme. Meta sì. È una differenza fondamentale che rende qualsiasi confronto tra le due piattaforme leggermente sbilanciato.

Focus sui creator e rilascio rapido di funzioni

Threads ha puntato forte sui creator fin dall’inizio, offrendo strumenti e visibilità migliori rispetto a X, dove l’algoritmo sembra favorire chi paga per la spunta blu invece che chi produce contenuti interessanti. Nell’ultimo anno, Threads ha aggiunto le comunità basate sugli interessi, filtri migliori, messaggi diretti (DM), testi lunghi, post a scomparsa. Recentemente è stata avvistata mentre testava dei giochi nelle chat.

Il ritmo di sviluppo è impressionante. Mentre X lancia funzioni controverse che nessuno ha chiesto (tipo nascondere i like o cambiare il design ogni due mesi), Threads ascolta cosa vogliono gli utenti e lo implementa. Non sempre perfettamente, ma almeno ci prova.

X domina negli USA e sul web, ma il gap si restringe

Similarweb ha osservato che X è ancora avanti rispetto a Threads negli Stati Uniti, ma il divario si sta restringendo. Un anno fa, X aveva il doppio degli utenti attivi giornalieri negli USA rispetto ad oggi. Non è un crollo totale, ma è un segnale preoccupante per una piattaforma che aveva dominato il mercato americano per anni.

Sul web, X mantiene un vantaggio schiacciante: 145,4 milioni di visite web giornaliere contro gli 8,5 milioni di Threads. Questo divario enorme suggerisce che Threads ha ancora molta strada da fare per diventare una destinazione web seria. La maggior parte degli utenti interagisce con Threads esclusivamente via app mobile, mentre X ha un pubblico consolidato che preferisce usare il browser.

I numeri ufficiali di Meta (da prendere con le pinze)

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Meta, Threads aveva raggiunto oltre 400 milioni di utenti attivi mensili ad agosto 2025. A ottobre, l’azienda riportava 150 milioni di utenti attivi giornalieri. Questi numeri sono più alti di quelli di Similarweb, ma questo è normale, le aziende tendono a usare metriche generose quando comunicano i propri successi.

La differenza tra “utenti attivi giornalieri” dichiarati da Meta e quelli misurati da Similarweb potrebbe dipendere da come vengono conteggiati. Meta potrebbe includere chiunque apra l’app anche solo per un secondo, mentre Similarweb potrebbe avere criteri più rigidi. Senza trasparenza totale sui metodi di misurazione, è difficile dire quale numero sia più accurato.

Bisogna vedere se questa crescita continuerà o si stabilizzerà. Tutto dipende da quanto bene Threads riuscirà a trattenere gli utenti che ha guadagnato e a convincerli che vale la pena restare. Perché superare X su mobile è una cosa, ma mantenere quel vantaggio quando la novità svanisce è un’altra storia.