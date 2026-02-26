ONLYOFFICE Docs e Desktop: tante novità con le versioni 9.3

30 nuove funzionalità e oltre 500 bug corretti: si presenta così ONLYOFFICE Docs 9.3, la versione online della suite open curata da Ascensio System. È da segnalare l’aggiornamento alla stessa release anche per ONLYOFFICE Desktop, l’edizione da installare su computer con sistemi operativi Windows, macOS e Linux.

Le novità di ONLYOFFICE Docs e Desktop 9.3

Tra le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento per Docs ci sono quelle che riguardano i flussi di lavoro PDF, ottimizzati con opzioni avanzate per la modifica e la firma dei moduli, così da aiutare gli utenti a gestire contratti, report e moduli in modo intuitivo. C’è poi la visualizzazione multipagina (molto richiesta) che consente di vedere le pagine dei documenti affiancate nelle attività di revisione, il controllo del layout e il lavoro editoriale. Ancora, la funzione Solver rende più efficace il lavoro nei fogli di calcolo. A questo si aggiungono miglioramenti delle prestazioni e dell’usabilità in tutti gli editor.

L’elenco completo di tutti i cambiamenti è molto più lungo e può essere consultato nel changelog raggiungibile con il link a fondo articolo. Qui sotto un video riepilogativo condiviso dal team del progetto.

Come anticipato, anche ONLYOFFICE Desktop passa alla versione 9.3. È disponibile per il download gratuito dalle pagine del sito ufficiale.

I cambiamenti più importanti (changelog) riguardano il supporto al lavoro con i documenti multipagina, l’introduzione dello strumento Solver per trovare il valore ottimale di una formula nei fogli di calcolo, il campo firma aggiornato per i moduli PDF (sblocca anche quelli protetti da password), la riproduzione delle GIF nelle presentazioni, un’ottimizzazione del multitasking su macOS e il collegamento a Box e Dropbox per lo storage sul cloud.

Ricordiamo che la suite ha già integrato il supporto all’intelligenza artificiale per operazioni come la creazione di documenti, fogli, presentazioni e moduli PDF così come per le immagini e il codice.