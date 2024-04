L'Isola dei Famosi: come vedere la seconda puntata in diretta streaming dall'estero

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. A differenza dell’appuntamento di lunedì, ciò che vedremo sarà una puntata registrata, dal momento che nella stessa giornata di oggi è in programma una nuova puntata di Supervivientes, l’edizione spagnola del reality.

Se sei all’estero e tenti di guardare qualcosa su Mediaset Infinity, ti accorgerai dopo pochi secondi che la quasi totalità dei contenuti è bloccata. Il motivo è da ricercarsi nelle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete ai contenuti delle piattaforme streaming. La soluzione? Sottoscrivere una VPN, cioè il servizio che consente di simulare una connessione da un altro Paese superando così il blocco geografico. Tra le migliori soluzioni ti segnaliamo NordVPN, ora in offerta a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi extra gratis in regalo.

Come vedere la seconda puntata de L’Isola dei Famosi in streaming dall’estero

Per vedere in streaming dall’estero la puntata di oggi de L’Isola dei Famosi scarica l’app Mediaset Infinity, attiva una VPN e scegli un server posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese.

Come anticipato qui sopra, uno dei servizi migliori in assoluto è NordVPN, punto di riferimento del settore per esperienza streaming e funzionalità di sicurezza extra. In questo momento il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese, con sconti fino al 68% e 3 mesi extra gratuiti.

Ad attivazione completata, esegui il download gratuito dell’app NordVPN, dopodiché effettua il login e connettiti a un server VPN italiano per far credere al provider di rete di essere connesso dall’Italia.

In questo modo supererai il blocco geografico, andando a sbloccare in automatico i contenuti streaming di tutte le piattaforme, inclusa la seconda puntata de L’Isola dei Famosi su Mediaset Infinity.