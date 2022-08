Il mio ISP può vedere se utilizzo una VPN?

Cosa accade se scegliamo di affidarci a una VPN per proteggere i nostri dati, i nostri dispositivi e la nostra privacy? Il fornitore del servizio di connettività, l’ISP, è in grado di sapere che ne stiamo facendo uso? Quali dati può e non può vedere? Vediamo di capirlo con un approfondimento dedicato.

VPN: cosa può (e non può vedere) il tuo ISP

Prendiamo come spunto il blogpost appena condiviso da Surfshark. Partiamo dalla prima domanda: la risposta è Sì , un Internet Service Provider può identificare quando l’utente accede a Internet attraverso una Virtual Private Network. Questo perché nota un indirizzo IP differente rispetto a quello assegnato all’utenza. La buona notizia è che non verrà mai a conoscenza di alcun dettaglio a proposito dell’attività svolta online.

Ecco ciò che può vedere l’ISP quando si impiega una VPN.

Se è attiva una connessione alla Virtual Private Network;

l’indirizzo IP generato dai suoi server;

il protocollo VPN utilizzato;

le date e gli orari delle connessioni e delle disconnessioni;

il quantitativo di banda utilizzato.

Di seguito, invece ciò che non può vedere.

La cronologia dei siti Web visitati;

i file scaricati;

le ricerche online effettuate;

i messaggi scambiati.

È dunque spiegato il quale motivo per il quale affidarsi a un servizio di questo tipo rappresenta un sistema efficace per tutelare la propria privacy. Consente inoltre di aggirare eventuali censure, limitazioni forzate della velocità di connessione e la vendita dei dati personali a terze parti che in alcuni paesi (compresi gli Stati Uniti) è consentita agli ISP.

