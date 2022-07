Sì, viaggiare (meglio in compagnia di una VPN)

Finalmente, è arrivata l’estate, con le sue meritate e tanto sudate (a questo giro è proprio il caso di dirlo) vacanze. È senza alcun dubbio il periodo migliore per viaggiare, per staccare dalla routine e dagli impegni quotidiani che ci accompagnano durante tutto il resto dell’anno. Nella lista delle cose da fare e da preparare prima della partenza è bene ricordarsi di inserire anche ciò che serve per mettere al sicuro i propri dati e i propri dispositivi: è bene proteggerli con una VPN e con un antivirus.

In viaggio, infatti, il rischio di incrociare pericoli e minacce informatiche aumenta sensibilmente. Meglio ancora se le due componenti sono fornite l’una al fianco dell’altra, come nel caso di NordVPN che le riunisce in un solo pacchetto.

Pronto per viaggiare? Non scordare la VPN

La Virtual Private Network entra automaticamente in azione quando ci si connette alle reti WiFi pubbliche di hotel, bar, ristoranti, locali e stabilimenti balneari. Applicando una crittografia avanzata al traffico dati traffico dati inviato o ricevuto, costituisce un solido scudo per la privacy. Nessuno, nemmeno chi controlla i network, potrà infatti così intercettare o alterare le informazioni trasmesse. Al tempo stesso, il sistema Threat Protection agisce tenendo alla larga qualsiasi malware e codice maligno. Una combo perfetta, efficace quanto la migliore crema solare sul lettino della spiaggia.

I vantaggi legati all’impiego di una VPN non si fermano qui: consente infatti, tra le altre cose, di aggirare blocchi territoriali nell’accesso ai contenuti. È l’ideale quando ci si trova all’estero, per non dover fare i conti con censure o limitazioni nella fruizione dei cataloghi in streaming. Approfitta oggi dell’ offerta NordVPN (sconto 63%) per ottenere due anni di abbonamento con un forte risparmio. La cybersecurity non sarà più un problema. C’è anche la possibilità di ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni.

