NordVPN aggiorna l'applicazione iOS: le novità

Il team di NordVPN è costantemente al lavoro per migliorare le applicazioni che rendono il proprio servizio accessibile da tutte le tipologie di dispositivi. Questo si traduce nel costante rilascio di aggiornamenti che introducono nuove funzionalità, ottimizzano le prestazioni e intervengono su eventuali bug emersi. In questi giorni si segnala la distribuzione di un update destinato alla versione iOS.

Tre novità per l’app di NordVPN su iOS

Il pacchetto porta con sé tre novità. La prima riguarda il supporto alla tecnologia Meshnet che consente di trasformare i dispositivi posseduti o conosciuti dall’utente in server decentralizzati. Per saperne di più sul funzionamento consigliamo la lettura dell’articolo dedicato, pubblicato su queste pagine al lancio nelle scorse settimane.

Puoi pensare alla tua Meshnet come a una Virtual Private Network decentralizzata o fai-da-te, da creare utilizzando l’app di NordVPN e i dispositivi privati dei quali gli utenti si fidano. Anziché connettersi a un server gestito e configurato da NordVPN, puoi dar vita a connessioni crittografate con i dispositivi che tu o i tuoi amici possedete.

Sono state inoltre aggiunte opzioni per quanto riguarda la connessione automatica. Consentono di far sì che l’app agganci da sé il server della Virtual Private Network più veloce tra quelli disponibili in un determinato paese o in una città specifica.

A completare il trittico di nuove funzionalità è il supporto al cinese tradizionale come lingua selezionabile per l’interfaccia. Tutto questo è incluso nella versione 7.15.0 in fase di rollout suo dispositivi con piattaforma iOS.

La promozione al momento disponibile permette di scegliere l’ abbonamento biennale a NordVPN con il 63% di sconto sul prezzo di listino. Si tratta del pacchetto completo con funzionalità Threat Protection per il blocco automatico dei malware, la possibilità di veicolare il traffico dati attraverso oltre 5.500 server sparsi in tutto il mondo e molto altro ancora. A questo si aggiunge il rispetto di una rigorosa policy no-log: garantisce che nessun dato dell’utente né della sua attività sia salvato o condiviso con terze parti, nel nome della tutela della privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.