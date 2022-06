India, nuova legge VPN: altri 3 mesi per adeguarsi

All’ultimo momento, in extremis, il CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) ha deciso di posticipare l’applicazione della nuova direttiva annunciata a fine aprile e che introduce l’obbligo di raccogliere alcuni dati relativi agli utenti a tutti coloro che gestiscono un servizio online. Non si tratta di una cancellazione e giunge in modo tardivo, quando i buoi sono già scappati, almeno sul fronte delle VPN. Sono infatti molte le realtà di questo settore che hanno già scelto di spegnere i server localizzati in India.

CERT-In temporeggia: altri tre mesi alle VPN in India

Nel comunicato, si legge che l’obiettivo è quello di concedere alle società interessate il tempo necessario per organizzarsi in vista dell’implementazione: sono citate in modo esplicito quelle attive negli ambiti relativi a Virual Private Network, Virtual Private Service, data center e cloud. Avranno tempo fino al 25 settembre.

CERT-In estende le tempistiche per l’applicazione delle Direttive Cyber Security fino al 25 settembre 2022 per le micro, piccole e medie imprese e per la validazione degli aspetti di convalida riguardanti i dettagli di abbonati e clienti.

CERT-In extends timelines for enforcement of Cyber Security Directions till 25 September, 2022 for MSMEs and for the validation aspects of subscribers/customers details.

For details visit https://t.co/Biq8LVAvwrhttps://t.co/WF4mJv3jO4 — CERT-In (@IndianCERT) June 28, 2022

Sono questi i dati che il governo chiederà di raccogliere e conservare fino a cinque anni, a tutte le realtà che gestiscono un’infrastruttura delegata all’erogazione di servizi online e situata in India.

Generalità (nome e cognome);

indirizzo di residenza;

indirizzo email;

numero di telefono;

motivo per cui si utilizza una VPN;

date di accesso al servizio;

indirizzo IP e indirizzo email impiegati per la registrazione al servizio;

momento esatto in cui è stata effettuata la registrazione;

elenco degli indirizzi IP messi a disposizione dell’utente durante l’utilizzo della VPN e di quelli realmente impiegati.

Tra coloro che hanno messo in cima alle proprie priorità la tutela della privacy degli utenti c’è NordVPN (oggi in sconto del 63%), che già nelle scorse settimane ha annunciato lo spegnimento dei server fisicamente presenti nel territorio.

