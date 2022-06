PureVPN spegne i server in India, per la privacy

C’è anche PureVPN tra le realtà del settore che hanno deciso di spegnere i server localizzati in India. Il motivo è lo stesso di cui abbiamo già scritto in più occasioni nelle ultime settimane: l’introduzione di una nuova legge nel paese che rischia di mettere a repentaglio le informazioni degli utenti. Invitiamo gli interessati a consultare l’approfondimento dedicato.

Sono questi i dati che le autorità indiane obbligano a raccogliere: generalità (nome e cognome), indirizzo di residenza, email, telefono, motivo per cui si utilizza una VPN, date di accesso al servizio, indirizzo IP ed email impiegati per la registrazione, momento esatto in cui è stata effettuata, elenco degli IP messi a disposizione e di quelli realmente usati.

Chi desidererà continuare a navigare con un indirizzo IP indiano attraverso PureVPN potrà farlo connettendosi a uno dei server virtuali localizzati nel territorio di Singapore. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale.

Siamo un’azienda rigorosamente no-log. Non raccogliamo alcuna informazione riconducibile ai nostri utenti e non possiamo essere obbligati a farlo nei mercati in cui operiamo. La privacy e la sicurezza dei nostri utenti sono al di sopra di tutto. Archiviare queste informazioni per mantenere i server attivi andrebbe contro i valori della nostra società.

In response to #India’s data regulation laws, we’ve decided to remove our physical #Indian servers. You can still use PureVPN by connecting through our virtual Indian servers!

“Privacy and security are the absolute rights of all internet users.” Uzair Gadit, CEO of @PureVPNcom

— PureVPN Official (@PureVPNcom) June 27, 2022