NordVPN si aggiorna: ecco la novità per l'app iOS

La squadra di NordVPN è costantemente al lavoro con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto. Un’ennesima testimonianza è giunta nei giorni scorsi, con il rilascio di un aggiornamento destinato all’applicazione iOS: la versione 7.14.0 appena rilasciata (e già disponibile per il download) porta con sé una nuova funzionalità.

La sezione Profilo: una novità per l’app iOS di NordVPN

Si tratta della sezione Profilo, un’area in cui sono raccolte tutte le informazioni più importanti riguardanti l’utente. Questa la descrizione fornita dalle pagine del blog ufficiale.

C’è una nuova sezione Profilo accessibile dal menu inferiore… ed è tutta dedicata a te! Controlla lo stato della tua sottoscrizione, le impostazioni dell’accesso VPN e trova scorciatoie utili. Ci sono leak individuati dal Dark Web Monitor? Qual è il tuo punteggio in termini di sicurezza? Il profilo risponde a tutte queste domande.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la funzionalità Dark Web Monitor a cui si fa riferimento, avvisa l’utente nel momento in cui le informazioni che riguardano lui e/o i suoi account finiscono nelle mani dei cybercriminali e trafugati sul Dark Web. Fa parte di un lungo elenco di caratteristiche a cui, la scorsa settimana, si è aggiunta Meshnet: di fatto, consente di creare una Virtual Private Network personalizzata sfruttando i propri dispositivi e quelli dei conoscenti. L’update include poi una serie di miglioramenti di entità minore e fix che vanno a incrementare le prestazioni dell’app.

Ricordiamo infine che NordVPN (oggi in sconto del 63%) è tra i servizi che hanno deciso di spegnere i server in India scegliendo di tutelare la privacy degli utenti anziché sottostare a una nuova legge in vigore nel paese proprio a partire da questi giorni.

