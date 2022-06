Nord Security (NordVPN) sponsor di ICT Spring

Ci sarà anche Nord Security tra gli sponsor della conferenza ICT Spring in scena a Lussemburgo la prossima settimana. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle di giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio. L’obiettivo dell’evento è quello di stimolare la trasformazione digitale, portando alla luce le più recenti tendenze emerse nel mondo tecnologico e presentando le opportunità di crescita che abilitano.

ICT Spring: Nord Security tra gli sponsor

La società prenderà parte all’evento anche attraverso la partecipazione di Tomas Smalakys, CTO dei servizi NordLocker e NordPass, a un keynote in cui si discuterà dell’importanza del fattore umano nella difesa dei business dai pericoli che mettono a repentaglio la cybersecurity. Il suo speech si concentrerà su tre argomenti in particolare:

le industrie maggiormente colpite dagli attacchi e le tendenze dell’ultimo anno;

come le azioni dei cybercriminali impattano sui business;

in che modo proteggere le organizzazioni dai potenziali rischi.

Per tutti i dettagli a proposito della Global Tech Conference e per saperne di più sugli appuntamenti in agenda invitiamo a consultare il sito ufficiale.

Nel catalogo dei prodotti messi a disposizione da Nord Security c’è anche NordVPN (oggi in sconto del 63%), una Virtual Private Network con oltre 5.500 server distribuiti a livello globale e funzionalità avanzate che la rendono una soluzione all-in-one per la tutela di privacy e dati. Tra queste, spiccano il blocco automatico dei malware e la caratteristica Meshnet appena annunciata.

La società è stata fondata nel 2012. Oggi conta più di 1.700 dipendenti a livello globale ed eroga i propri servizi a circa 15 milioni di utenti. È tra le realtà più importanti dell’ambito VPN, cresciuto in modo importante nel corso degli ultimi anni e pronto a esplodere secondo le previsioni degli analisti.

