PureVPN: Domain fronting, Obfuscation e Multiport

Le celebrazioni per i 15 anni di attività non sono durate molto: il team di PureVPN è tornato subito al lavoro, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio proposto. La testimonianza giunge questa settimana con il lancio di tre nuove funzionalità, pensate per rispondere alle esigenze manifestate dagli utenti. Si tratta di Domain fronting, Obfuscation e Multiport.

Tre nuove funzionalità per PureVPN

La loro descrizione è riportata di seguito. Le prime due caratteristiche sono destinate a coloro che si trovano alle prese con forme di censura e blocchi imposti dalle autorità governative, uno scenario che si manifesta purtroppo con frequenza sempre maggiore a livello globale. L’ultima, invece, punta tutto sulle prestazioni. Eccole spiegate nel dettaglio.

Domani fronting : consiste nell’impiego di domini differenti da quello principale per l’accesso a portale e app, così da aggirare blocchi e censure imposti dai governi.

: consiste nell’impiego di domini differenti da quello principale per l’accesso a portale e app, così da aggirare blocchi e censure imposti dai governi. Obfuscation : basata sul protocollo OpenVPN, la funzionalità permette di continuare ad applicare la crittografia al traffico dati, rendendolo al tempo stesso non identificabile come veicolato attraverso una VPN e impedendo così il monitoraggio o il blocco da parte degli ISP.

: basata sul protocollo OpenVPN, la funzionalità permette di continuare ad applicare la crittografia al traffico dati, rendendolo al tempo stesso non identificabile come veicolato attraverso una VPN e impedendo così il monitoraggio o il blocco da parte degli ISP. Multiport: esegue la connessione automatica alle migliori porte disponibili, scegliendole in base a velocità e assenza di ostacoli.

L’approccio adottato dal servizio per proteggere la privacy degli utenti si differenzia da quello dei principali competitor. Si basa infatti sul concetto di Quantum Resistance. Come si può intuire dal nome, sfrutta le potenzialità del quantum computing (computazione quantistica) per generare chiavi crittografiche (Quantum Resistant Encryption Keys) in grado di resistere ai tentativi di compromissione più evoluti messi in atto dai cybercriminali.

