PureVPN compie 15 anni: la storia della VPN

La storia di PureVPN ha preso il via esattamente 15 anni fa, nel contesto di un mondo online profondamente diverso rispetto a quello attuale. Gli smartphone si stavano solo affacciando sul mercato, la navigazione avveniva quasi esclusivamente attraverso i monitor dei computer e i grandi social network moderni stavano muovendo i loro primi passi. In questi giorni, il servizio festeggia la ricorrenza ripercorrendo la propria evoluzione.

Chi sceglie di abbonarsi oggi a PureVPN può approfittare di uno sconto dell’82%, messo in campo proprio per celebrare la ricorrenza.

VPN: i primi 15 anni di PureVPN

Tutto ha avuto inizio con un’intuizione dei fondatori: far sì che le informazioni potessero risultare accessibili a tutti, in modo libero e senza blocchi territoriali o censure. In che modo? Con una VPN. Da questa idea solo apparentemente semplice ha preso il via l’avventura della società, con sede prima a Hong Kong e poi nelle Isole Vergini britanniche. Le tappe dell’intero percorso sono riassunte in un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale.

Guardando avanti, l’azienda non ha alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori ed è già impegnata per introdurre ulteriori novità. Lo testimonia il lavoro sulla Quantum Resistance già avviato da tempo e di cui abbiamo scritto nel dettaglio in un articolo dedicato.

Il nostro impegno nei confronti della privacy e dell’avanzamento tecnologico continua a rafforzarsi. Abbiamo di recente introdotto Quantum-Resistant Encryption Keys per mettere al sicuro i nostri utenti da ciò che in futuro minaccerà i loro dati.

Chi è alla ricerca di una Virtual Private Network collaudata e affidabile può puntare con tranquillità su PureVPN, oggi disponibile con l’82% di sconto proprio per celebrare i 15 anni di attività. Include caratteristiche avanzate come la configurazione simultanea su un numero illimitato di dispositivi, la crittografia AES 256-bit, oltre 6.500 server distribuiti nel mondo a cui connettersi, zero compromessi in termini di velocità e un servizio di assistenza 24/7.

