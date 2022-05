Più sicurezza con la Quantum Resistance di PureVPN

Mettere le potenzialità del quantum computing al servizio della sicurezza e della protezione dei dati. È questo l’obiettivo perseguito dalla Quantum Resistance. A introdurre il concetto è PureVPN, annunciando una collaborazione con il team della società Quantinuum, da lungo tempo attivo su questo fronte. La partnership si traduce nell’introduzione di chiavi crittografiche (Quantum Resistant Encryption Keys) in grado di resistere ai tentativi di compromissione più evoluti messi in atto dai cybercriminali.

La funzionalità è disponibile fin da subito per gli utenti che scelgono la Virtual Private Network di PureVPN (oggi in sconto del 69%) residenti nei territori di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Germania e Olanda. A breve arriverà anche altrove, Italia compresa. È accessibile attraverso i client e le applicazioni Windows, macOS, Android e iOS del servizio.

PureVPN oltre la VPN: cos’è la Quantum Resistance

Il progetto si fonda su una considerazione ben precisa: i computer quantistici saranno presto in grado di sovrastare, letteralmente, le capacità di calcolo oggi offerte dai supercomputer più evoluti. Ciò significa che, in un futuro non molto lontano, anche i più solidi protocolli di crittografia finiranno per essere inevitabilmente messi in ginocchio. È necessario farsi trovare pronti.

Non trascorrerà molto prima di dover fare i conti con nuove tipologie di minacce informatiche e di attacchi. Ecco perché si rende necessario agire fin da ora, in modo preventivo, facendo leva sulle opportunità offerte dalla stessa tecnologia. I dettagli di natura tecnica relativi all’iniziativa sono consultabili sulle pagine del blog ufficiale che ospita la pubblicazione.

Oggi è possibile accedere al pacchetto completo di funzionalità offerte da PureVPN approfittando di uno sconto del 69% sul prezzo di listino. È incluso tutto ciò che serve per proteggere l’anonimato durante la navigazione e le attività online, per connettersi in modo sicuro alle reti P2P e per aggirare qualsiasi restrizione geografica nell’accesso alle risorse.

