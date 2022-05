ExpressVPN ti regala un corso Udemy sulla privacy

Le opportunità offerte dal mondo online sono pressoché infinite, ma talvolta la grande Rete nasconde insidie invisibili a un occhio poco allenato o agli utenti meno esperti. Ecco perché, oggi, è necessario disporre di competenze adeguate, per evitare di inciampare in potenziali rischi per privacy e sicurezza. Chi desidera acquisirle in modo semplice, accessibile e a costo zero, può farlo grazie a un corso gratuito messo a disposizione da ExpressVPN, realtà leader del settore Virtual Private Network.

Privacy e sicurezza: il corso Udemy gratuito di ExpressVPN

Per iscriversi a “The Essential Guide to Online Privacy & Security in 2022” non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata sulla piattaforma Udemy. L’accesso alle lezioni non richiede alcuna competenza specifica: è aperto a tutti. La durata complessiva si attesta a poco più di un’ora. Queste le nozioni apprese al termine:

oltre 50 consigli utili per proteggere sicurezza, privacy e anonimato online;

come rimanere al sicuro connettendosi a una rete WiFi pubblica;

l’utilità di una VPN installata sul router;

metodi per la crittografia dei propri dati su computer e dispositivi mobile;

come gestire in modo sicuro i file;

istruzioni per identificare malware, applicazioni fasulle e spam;

strumenti per evitare di essere identificati sui social network;

come proteggere gli account con password forti e autenticazione a due fattori;

metodi per mettere al sicuro i propri conti bancari.

Ognuno ha la possibilità di seguire il corso con le proprie modalità e tempistiche: una volta iscritti, i video saranno riproducibili in qualsiasi momento. Le conoscenze acquisite torneranno utili durante le quotidiane interazioni online, per tenere alla larga ciò che minaccia la privacy e attuare buone pratiche mettendo al sicuro documenti, dati personali e portafogli.

