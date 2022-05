Paramount+ in UK: come vederla subito dall'Italia

Tra le piattaforme di streaming che stanno ottenendo più successo, rosicchiando importanti quote di mercato a player come Netflix e Prime Video, c’è anche Paramount+ (in passato nota come CBS All Access). Da un anno circa è disponibile negli Stati Uniti, in Australia e in alcuni paesi del nord Europa. Oggi l’annuncio del lancio previsto per il mese di giugno nel Regno Unito, in Irlanda e in Corea del Sud. Nel resto del mondo sarà invece necessario aspettare ancora.

In realtà, un metodo per accedere fin da subito al catalogo dall’Italia c’è: basta affidarsi a una Virtual Private Network con server localizzati in uno dei paesi già raggiunti. La scelta ideale è ExpressVPN, che può contare su una presenza in 94 stati di tutto il mondo.

Una VPN porta in Italia lo streaming di Paramount+

A fine marzo la piattaforma contava quasi 40 milioni di abbonati, pur essendo disponibile in pochi territori. Merito della proposta di qualità, tra film e serie TV esclusive, show ed eventi trasmessi in diretta. La homepage italiana invita a lasciare il proprio indirizzo email e ad attendere pazientemente, ma come già detto, il modo per aggirare il blocco è alla portata di tutti.

Tra i contenuti esclusivi di maggior successo in streaming su Paramount+ citiamo la serie “1883” creata da Taylor Sheridan, “Before I Forget” di Jorge Tijerina e il talent show “Queen of the Universe”. Ci sono poi produzioni legate a franchise videoludici o fantascientifici come “Halo” e “Star Trek”.

Determinante per conquistare e fidelizzare il pubblico anche la doppia formula di abbonamento: una sottoscrizione economica sostenuta dalla pubblicità e una più costosa senza alcuna forma di advertising. Così facendo, si va incontro a ogni budget.

L’elenco delle funzionalità incluse in ExpressVPN si amplia di continuo. L’ultima introdotta è il password manager Keys, che non richiede alcuna spesa aggiuntiva e tiene al sicuro le credenziali di accesso a portali, social network e conti bancari. L’intera suite è proposta con un prezzo ridotto del 35% per chi sceglie di iscriversi oggi approfittando dell’offerta.

