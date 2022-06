PureVPN: le nuove app per Fire Stick e Android TV

Si è soliti pensare a una Virtual Private Network come a uno strumento utile per tutelare privacy e attività online svolte da dispositivi come computer, smartphone e tablet. Non tutti sono a conoscenza del fatto che, alcune, sono in grado di proteggere l’utente anche quando connesso a Internet da prodotti come i dongle HDMI della linea Amazon Fire Stick e tutti gli apparecchi con piattaforma Android TV. È ad esempio il caso di PureVPN. La squadra al lavoro sul servizio ha appena rilasciato le nuove applicazioni dedicate a questi device.

VPN su Fire Stick e Android TV: PureVPN aggiorna le app

Gli aggiornamenti, che seguono di qualche settimane quelli precedenti, introducono diversi miglioramenti importanti su tutti i fronti. Ne beneficiano le prestazioni, le funzionalità e l’usabilità. I principali passi in avanti riguardano la possibilità di aggirare qualsiasi blocco territoriale grazie alla possibilità di connettersi a server posizionati in 96 location di tutto il mondo, l’impiego del protocollo WireGuard che si traduce in una velocità più elevata rispetto al passato e l’aggiunta del supporto in-app per inoltrare le richieste di assistenza. Tutti i dettagli di natura tecnica e i link per il download sono reperibili sulle pagine del blog ufficiale.

Looking for a VPN that works with your Amazon Fire TV Stick and Android TV app? 🤔 Look no further! 😃 PureVPN's new Amazon Fire TV Stick and Android TV app offers some amazing features! Get it now ⬇️https://t.co/0hYLDP4z3N#FireTVStick #FireTV #FireStick #AndroidTV #VPN — PureVPN Official (@PureVPNcom) June 7, 2022

Forte di un’esperienza maturata in ormai oltre 15 anni di attività, il servizio è tra i leader nel mercato delle VPN. Tra le ultime innovazioni introdotte figura quella che si basa sul concetto di Quantum Resistance. In estrema sintesi, fa leva sulle potenzialità del quantum computing, mettendole al servizio della crittografia e, di conseguenza, della tutela della privacy.

Oggi hai la possibilità di scegliere l’affidabilità di PureVPN con il 70% di sconto rispetto al listino. Inoltre, grazie alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” è possibile richiedere l’intera somma versata entro 31 giorni dalla sottoscrizione nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.