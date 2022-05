Da i2Coalition un benchmark per valutare le VPN

L’adozione su larga scala dello smart working e l’impiego massiccio della comunicazione da remoto hanno spinto, negli ultimi due anni, l’utilizzo delle Virtual Private Network. Le previsioni degli analisti anticipano un’ulteriore crescita per il prossimo periodo. Ecco perché è necessario far tutto il possibile per garantire che i fornitori di questi servizi operino in modo conforme ai più elevati standard di sicurezza e tutela della privacy. Tra le realtà al lavoro su questo fronte c’è la i2Coalition (Internet Infratructure Coalition), gestore del consorzio VPN Trust Initiative che già riunisce tutti i nomi più importanti dell’industria. Oggi il gruppo annuncia la ridefinizione dei Trust Principles, linee guida e indicazioni che permetteranno all’interno settore di compiere un balzo in avanti. Tra le novità, anche la creazione (più avanti) di un benchmark attraverso cui valutare la qualità delle piattaforme.

I principi a cui si fa riferimento sono stati messi nero su bianco partendo da input e feedback forniti da utenti e società civile. Si concentrano in particolare su cinque aspetti ritenuti fondamentali. Eccoli.

Queste le parole di Christian Dawson, direttore esecutivo della i2Coalition.

VPNs provide users with greater security and privacy online – but the average consumer might not know which provider to trust. The i2Coalition's VPN Trust Initiative helps consumers know who to trust and hold providers to a high standard: https://t.co/VBU75H0FDl pic.twitter.com/IbL5J5JFrT

— i2Coalition (@i2Coalition) May 25, 2022