PureVPN inaugura un community server su Discord

Da poco concluse le celebrazioni per il suo 15° anniversario, ecco una nuova iniziativa lanciata da PureVPN. Si tratta questa volta di un progetto finalizzato a migliorare e rendere ancora più solido il rapporto già instaurato con la propria community di utenti. In che modo? Attraverso l’inaugurazione di un server Discord dedicato.

Per raggiungerlo non bisogna far altro che accedervi tramite il link che si trova nel post qui sotto, condiviso questo pomeriggio dal profilo Twitter ufficiale. All’interno di questo nuovo spazio virtuale è possibile instaurare collaborazioni, apprendere i principi della cybersecurity (e non solo), condividere le proprie idee, approfittare di giveaway organizzati dalla società e molto altro ancora.

We’re launching our #Discord community server today!😀

A place where you can collaborate, learn, share ideas, take part in exciting #giveaways, and much more!

Become part of the #PureVPN community and make the most of your digital lifestyle.⬇️https://t.co/RJaJWh16Rh pic.twitter.com/ZNovi2fuR0

— PureVPN Official (@PureVPNcom) June 3, 2022