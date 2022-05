PureVPN aggiorna le app su Android TV e Fire Stick

Nel territorio delle Virtual Private Network, la concorrenza di certo non manca. Lo sa bene il team al lavoro su PureVPN, che con l’obiettivo di conquistare nuovi utenti e fidelizzare quelli già acquisiti è costantemente impegnato a migliorare la qualità del servizio offerto. Un’ennesima conferma arriva in questi giorni con il rilascio di aggiornamenti e nuove funzionalità che interessano le applicazioni disponibili per Android TV e Fire Stick.

Novità da PureVPN su Android TV e Fire Stick (ma non solo)

I miglioramenti si registrano anzitutto sul fronte delle prestazioni e dell’usabilità, rispondendo così a un’esigenza manifestata dalla community. Grazie all’update, è ora possibile connettersi a server localizzati in quasi 100 paesi in tutto il mondo. In precedenza erano solo 25. Un significativo passo in avanti per chi desidera aggirare blocchi geografici nell’accesso a siti, piattaforme e risorse online. È inoltre stata introdotta la traduzione di tutti gli elementi che compongono l’interfaccia in nuove lingue (cinese, olandese spagnolo e francese), nel nome della semplicità di utilizzo.

Ancora, tra le novità dell’aggiornamento figura il lancio del supporto in-app. Gli utenti hanno così modo di chiedere assistenza tecnica in tempo reale attraverso la chat. Allo stesso modo possono inviare feedback direttamente dal dispositivo Android TV o Fire Stick. All’elenco si aggiungono poi la possibilità di consultare dettagli approfonditi a proposito delle connessioni effettuate in passato (i server agganciati, il traffico ricevuto e trasmesso, i protocolli impiegati ecc.) e un passo in avanti importante per la funzionalità Split Tunneling.

Chi è intenzionato a proteggere la propria privacy e l’anonimato durante le attività svolte online può scegliere oggi l’ l’abbonamento annuale a PureVPN con il 69% di sconto. Agli indecisi segnaliamo la presenza della garanzia “soddisfatti e rimborsati” che, eventualmente, permette di ottenere un rimborso completo entro il primo mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.