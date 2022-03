ISS: fotografati gli astronauti nella passeggiata spaziale

Non è la prima volta che viene fatta una “passeggiata spaziale”: si tratta di missioni programmate per fare dei cambi, aggiornamenti o riparazioni alla Stazione Spaziale Internazionale, e ce n’è stata una qualche giorno fa. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo: la camminata della durata di 6 ore è servita per sistemare alcune parti esterne, cambiare qualche pezzo e aggiungere qualche modulo.

Il Dr. Sebastian Voltmer, sapendo di tutto ciò, ha deciso di aspettare il calare della luce per fotografare i due astronauti. Nonostante le foto siano piccole, sono visibili le due sagome attorno alla ISS.

La passeggiata spaziale attorno alla ISS fotografata dalla Terra

La foto, che il dottore ha definito come un lavoro di “una volta nella vita”, è stata pubblicata tramite Twitter in due scatti: il primo, più lontano, seguito da un secondo più zoomato con delle indicazioni che evidenziano alcuni punti focali.

Il dottore Sebastian Voltmer ha detto, sui suoi tweet:

Ieri ho visto una camminata spaziale poco dopo un tramonto. Ecco la prima foto. Matthias Maurer stava scalando la ISS in quel momento. La struttura a forma di bastone è il braccio robotico (Canadarm2).

Per catturare la foto, Voltmer ha usato un telescopio Celestron 11-inch EdgeHD su una montatura GM2000 HPS e una fotocamera planetaria ASI290 per catturare la foto. Ricordiamo che questa camminata è stata programmata per installare dei tubi flessibili su un modulo valvola del radiatore, così da permettere all’ammoniaca di passare attraverso i radiatori e respingere il calore (mantenendo la temperatura della Stazione alla giusta gradazione). Inoltre, sono stati anche installati dei cavi dati sul modulo della Columbus, Bartolomeo), è stata rimpiazzata una telecamera esterna ed è stato migliorato qualche hardware esterno. Questa missione è la seconda, dopo quella del 15 marzo, fatta da due membri del team che ad ora si trova nella Stazione Spaziale Internazionale.