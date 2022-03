Due astronauti faranno oggi una passeggiata spaziale

Programmata per oggi la camminata spaziale che i due astronauti Raja Chari della NASA e Matthias Maurer della ESA faranno fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 13:50 (ora italiana), e tutto sarà visibile in live direttamente sul canale ufficiale.

Questa camminata di fuori durerà circa 6 ore e mezza (salvo imprevisti) e sarà visibile su NASA TV: la copertura partirà già dalle 12:30, più di un’ora prima, dove il canale mostrerà immagini e parlerà di ciò che verrà fatto in giornata.

Programmata una camminata spaziale di più di 6 ore per due astronauti della ISS

Il motivo che spingerà questi due astronauti ad uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale riguarda l’installazione di tubi flessibili su un modulo valvola del radiatore per permettere all’ammoniaca di passare attraverso i radiatori e respingere il calore, così da mantenere la stazione alla giusta temperatura.

Vista l’uscita, i due installeranno anche dei cavi dati sul modulo della Columbus Bartolomeo (piattaforma scientifica), rimpiazzeranno una telecamera esterna e faranno qualche miglioramento hardware esterno.

Non è la prima volta che due astronauti escono a fare delle opere di manutenzione: il 15 marzo lo stesso Chari e Kayla Barron sono stati fuori 7 ore per sistemare il laboratorio orbitale così da renderlo pronto per il nuovo pannello solare. Le due uscite fanno parte di un piano unico per il miglioramento e l’aggiornamento della Stazione Spaziale Internazionale con nuovi dispositivi, oltre che opere di manutenzione per permettere il funzionamento di tutto il sistema.

Per vedere in diretta tutti i passaggi, dall’uscita dei due astronauti di NASA e ESA fino alle varie opere di manutenzione e al loro rientro (i due non dovrebbero rimanere fuori più di 6 ore e mezza), vi basterà seguire il video in live streaming che potete trovare qui sopra. Ricordiamo che l’orario di inizio della diretta è fissato per le 11.30 (ora italiana), ma le vere operazioni inizieranno alle 13:50 e non finiranno prima delle 20:20 (ora italiana).