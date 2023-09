IT-Alert: test in Lombardia, Basilicata e Molise

Coloro che si trovano in Lombardia, Basilicata e Molise potrebbero veder comparire sui loro smartphone una notifica inviata da IT-Alert, intorno alle ore 12:00 di oggi, martedì 19 settembre. Sono queste le tre regioni interessate dalla fase di test del sistema di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile che, in futuro, sarà impiegato per informare tempestivamente la popolazione in caso di emergenza.

Lombardia, Basilicata e Molise: il test di IT-Alert

Ciò che appare sul display è un avviso simile a quello mostrato qui sotto, con rimando al portale it-alert.it e l’invito a compilare un questionario anonimo (su base volontaria, oltre 1,5 milioni di italiani lo hanno già fatto). A cosa serve? Come riportato dal sito ufficiale, a verificare le cause dei principali e ricorrenti problemi segnalati, consentendo agli operatori di telefonia mobile di approfondire e rivedere il processo di invio del messaggio, il comportamento delle celle telefoniche e della relativa copertura, il funzionamento dei dispositivi come telefoni, tablet e smartwatch .

Come scritto in apertura, l’invio della notifica dovrebbe avvenire intorno alle ore 12. Anche coloro che non dovessero riceverla, pur trovandosi nell’area interessata, saranno in grado di compilare il questionario su it-alert.it, segnalando l’anomalia.

Di seguito il calendario stabilito per la fase di test nelle regioni e nelle province rimanenti (è già avvenuta in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria).

21 settembre: Lazio, Valle d’Aosta e Veneto;

26 settembre: Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento;

27 settembre: Liguria;

13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano.

I responsabili del progetto precisano che le date potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi regionali della Protezione Civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte.

Il movimento #noalert

I test di IT-Alert condotti fin qui sono stati accompagnati dai post del cosiddetto movimento #noalert. L’hashtag raccoglie le esternazioni di chi si oppone all’iniziativa ritenendola una tecnologia per il controllo, il tracciamento e la violazione della privacy.

📲 Hai sentito dire che #ITalert ti entra nel telefonino per spiarti e tracciare ogni tuo movimento?

Spoiler alert: non è vero 🤷‍♀️ pic.twitter.com/wID31Fnvsg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 26, 2023

Una volta in funzione (quella attuale è solo una fase di sperimentazione), il sistema non raccoglierà alcun dato sui destinatari degli avvisi, limitandosi a diramare i messaggi di emergenza attraverso le celle a cui è connesso il telefono. Questo il funzionamento.