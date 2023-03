Come vedere Italia-Inghilterra in streaming gratis

Italia-Inghilterra dà il via alle nostre qualificazioni per gli Europei 2024 di calcio che si disputeranno in Germania, con lo stesso big match che, per coincidenza, ha visto chiudersi in modo trionfale per gli azzurri l’ultima edizione del torneo. Questa volta di gioca a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di giovedì 23 marzo. Puoi guardare la partita anche in diretta streaming gratis.

Europei 2024: guarda Italia-Inghilterra in streaming

A trasmetterla è infatti il servizio pubblico. Chi desidera guardare la partita non deve far altro che collegarsi alla piattaforma RaiPlay (tramite applicazione o sito ufficiale) oppure sintonizzare il televisore su Rai 1.

Fanno parte del gruppo C, quello della nostra nazionale e degli inglesi, anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Tra i convocati azzurri la novità Mateo Retegui, attaccante del Tigre che sta segnando senza soluzione di continuità nel campionato argentino. Queste le probabili formazioni che i due commissari tecnici, Mancini e Southgate, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Darmian, Romagnoli, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Scamacca, Grifo;

Inghilterra (4-3-3): Pickford, James, Maguire, Stones, Shaw, Bellingham, Rice, Mount, Saka, Kane, Rashford.

Anche chi si trova all’estero può guardare Italia-Inghilterra in streaming gratis con telecronaca nella nostra lingua. Se ci si connette da una rete aperta, pubblica o condivisa come quelle degli alberghi è però bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy: la soluzione all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) integra tutto ciò che serve: Virtual Private Network, antivirus, blocco tracciamento, gestore password e spazio per il backup sul cloud.

