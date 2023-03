Italia's Got Talent su Disney+: svelati i nuovi giudici e conduttori

Italia’s Got Talent arriverà presto su Disney+. A oggi non abbiamo ancora una data precisa, ma sappiamo di per certo che da diverse settimane sono in corso le registrazioni al Teatro Gesualdo di Avellino. Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta quando è arrivata sui giornali a gennaio. Abbonati subito a Disney per non perderti la tredicesima edizione italiana!

Nuova piattaforma e anche giudici e conduttori rinnovati. Potremmo dire tutto all’insegna dei social, che ormai sbancano tra le mani delle nuove generazioni. I più affezionati allo show possono stare tranquilli perché i veterani Frank Matano e Mara Maionchi rimarranno dietro il tavolo dei voti. Con loro però non ci saranno più Elio e Federica Pellegrini.

Al loro posto troveremo infatti Elettra Lamborghini e Khaby Lame, il tiktoker più famoso e seguito al mondo. Una novità interessante che onestamente ci ha lasciato un non so che di curiosità. Chissà come questi due “talenti” riusciranno a cavarsela in qualità di giudici al fianco di due colossi dello spettacolo.

Cambia anche conduzione. Non sarà più Lodovica Comello il volto che presenterà i concorrenti in corsa al premio. Questa volta, per Italia’s Got Talent firmato Disney+ Original, avremo una coppia di conduttori. Sempre più social, questo show sarà presentato da Aurora Leone e Gianluca Colucci, alias Fru, i due dei The Jackal o “Gli Sciacalli” di Pechino Express.

Italia’s Got Talent arriva su Disney+: come vedere lo show in streaming

Per vedere Italia’s Got Talent su Disney+ in streaming devi attivare un abbonamento al servizio. Puoi scegliere il Piano Mensile per un intrattenimento senza limiti a soli 8,99 euro al mese. Oppure è ancora disponibile il Piano Annuale a soli 89,90 euro grazie al quale ottieni 12 mesi di accesso alla piattaforma al prezzo di 10.

Con questo servizio potrai gustarti tantissimi contenuti in streaming esclusivi che non trovi da nessuna parte. Disney+ è difatti la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, con il Parental Control sarai sempre sicuro che i più piccoli saranno protetti dai contenuti non adatti alla loro età.

Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia, ha espresso lodi sincere per questa novità molto interessante. Il palinsesto offerto agli abbonati è in costante crescita. Ecco perché ha dichiarato senza riserve:

Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle. Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.