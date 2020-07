Italy for Tomorrow: cercasi creatività per il futuro

Hai idee valide per il post-Covid? Riusciamo a mettere in piedi nuovi progetti che possano aiutare il Paese a risollevarsi dopo la crisi sanitaria (ancora non al tramonto) e la crisi economica (appena all’alba)? Chiunque ha idee in mente, ora avrà anche un’opportunità: “Italy for Tomorrow” è “una piattaforma digitale per aggregare persone e aziende con l’’iettivo di trovare soluzioni immediate, innovative e utili alla crisi economica e sociale causata dal Covid-19 e che attualmente coinvolge molteplici settori“.

Mancano competenze, fondi, professionisti e quant’altro? La soluzione si trova: cominciamo con il cercare le buone idee. Partiamo dalla creatività.

Italy for Tomorrow

Il progetto nasce dal laboratorio della Fondazione GaragErasmus, co-fondatrice del progetto assieme a “80 professionisti di diversi ambiti […] che, legati dalla volontà di impegnarsi personalmente per contribuire alla ripartenza dell’Italia, hanno unito le forze e creato questo ambizioso e stimolante progetto“:

Italy of Tomorrow vuole essere una piattaforma trasversale, apolitica, legata ai valori che derivano dalla storia e dalla tradizione del nostro Bel Paese: la laboriosità, la tenacia, la creatività, la qualità, l’innovazione, il gusto per il bello. È da questi elementi che riteniamo si debba ripartire per trovare le soluzioni più efficaci volte a superare questo periodo di difficoltà e incertezza. Come in altri momenti storici, l’Italia e gli italiani sono chiamati a rimboccarsi le maniche e risollevarsi. Tutti insieme. Noi crediamo che il modo migliore per trasformare la realtà sia attraverso la riflessione critica, la creatività e la collaborazione, unendo volontà e energie per portare a compimento idee brillanti. Il tutto in un’ottica Europea e globale: perché l’Italia può rappresentare un esempio virtuoso di ripartenza.

Designer, creativi, cittadini: chiunque può dare il proprio contributo. Non servono competenze particolari, ma talento nella risoluzione di problemi e capacità di analisi per poter affrontare problemi e portare avanti idee. I mentor messi a disposizione dall’organizzazione seguiranno le varie fasi di ideazione e garantiranno ai singoli team tutto il supporto necessario per fare dell’idea un vero e proprio progetto.

Labs for Italy si svolgerà nel fine settimana dal 10 al 12 luglio. Insieme al tuo team, hai 48 ore per costruire una soluzione per risolvere una delle specifiche sfide che proporremo ai partecipanti. L’evento inizierà venerdì 10 luglio alle 14.00 con un seminario di avvio e terminerà domenica 12 luglio alle 19.00 con un evento di chiusura.

In 48 ore servono idee da mettere in piedi immaginando un Paese che dovesse nuovamente trovarsi a fare i conti con un’emergenza come quella affrontata negli ultimi mesi: cosa potrebbe servire per poter dar forza alla capacità di reazione del sistema Italia? Turismo, Industria, Sport, Socialità, Educazione: cosa si potrebbe fare per essere pronti a qualsivoglia shock (quale un eventuale nuovo lockdown)?

Il sito italyoftomorrow.com raccoglierà tutto il materiale prodotto, ivi inclusi gli apporti artistici che i partecipanti vorranno far arrivare all’organizzazione. Durante la tre giorni di incontri sono previsti ospiti, manager e professionisti, cercando di creare un filo conduttore trainante in grado di far realmente emergere valore dalle idee messe in campo. Ci si può iscrivere come team o come singolo, cercando di posizionare il proprio entusiasmo sulla giusta tematica per tentare di dare il meglio in questa gara di creatività.