Giochi per l'Ucraina: l'iniziativa di Itch.io

Anche la piattaforma Itch.io, particolarmente apprezzata dagli appassionati di videogame indipendenti, scende in campo per sostenere l’Ucraina. Lo fa a modo suo, chiamando all’appello la sua community di sviluppatori e proponendo insieme a loro un bundle di titoli e contenuti a prezzo fortemente scontato. È l’acquirente a scegliere quanto pagare, tenendo in considerazione che tutti i proventi andranno in beneficenza, a favore delle organizzazioni International Medical Corps e Voices for Children impegnate sul campo.

Itch.io: un bundle di giochi per aiutare l’Ucraina

Si parte da un minimo di 10 dollari, per un pacchetto il cui valore complessivo supera i 6.500 dollari. L’idea è stata lanciata solo poche ore fa con l’obiettivo di arrivare a raccogliere un milione di euro, ma nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo ha già superato metà della quota.

La popolazione ucraina è sotto attacco. Come sviluppatori di giochi, vogliamo creare nuovi mondi, non distruggere quello che abbiamo. Ecco perché ci siamo uniti per presentare questo bundle di beneficienza e aiutare gli ucraini a sopravvivere in questo calvario, prosperando dopo la fine della guerra.

The https://t.co/vTbmDLvWUP bundle for Ukraine is live!! ~1,000 games worth over $6,500, $10 minimum donation, all proceeds donated to charity. Let's do what we can! https://t.co/oSgXio6UkJ pic.twitter.com/6oTPoo2g57 — brandon sheffield (@necrosofty) March 8, 2022

Ci sono quasi 600 giochi nel bundle oltre a centinaia tra RPG da tavolo, libri, fumetti, colonne sonore ecc. A proporli un totale pari a 732 creatori. Chi vuole sfogliare l’intero catalogo ed eventualmente contribuire, lo può fare visitando la pagina dedicata sul sito ufficiale.

Segnaliamo fra i tanti Pig Eat Ball (il cui prezzo è di norma 14,99 dollari) e SkateBIRD (19,99 dollari). Chi ha al momento dato il proprio contributo ha versato una cifra media di 14,94 dollari. Qualcuno è arrivato a 1.536 dollari. Oltre 35.000 hanno risposto all’appello della piattaforma.