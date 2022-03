Putin potrebbe disconnettere la Russia da Internet

Il Roskomnadzor ha bloccato l’accesso a Facebook e Twitter, ma anche a diversi media stranieri, tra cui Voice of America, BBC, DW e Radio Free Europe/Radio Liberty, in quanto diffonderebbero fake news sull’invasione dell’Ucraina (che il governo definisce “operazione militare speciale“). Nexta TV ha scoperto che Putin ha avviato i preparativi per disconnettere la Russia da Internet.

Nexta TV è un media della Bielorussia, ma non viene controllato dal governo. Attraverso i suoi canali Telegram e YouTube ha seguito le proteste contro il Presidente Lukashenko. Per questo motivo è stata considerata un’organizzazione estremista. Il fondatore Stsiapan Putsila e il caporedattore Roman Protasevich sono stati inseriti nell’elenco dei terroristi. Il primo è fuggito in Polonia, mentre il secondo è stato arrestato. La fonte è quindi attendibile.

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet

No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022