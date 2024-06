-60% SCONTO su Jabra Elite 3 Active, auricolari wireless super

Con lo sconto del 60% sul listino ufficiale, Jabra Elite 3 Active è l’affare da cogliere al volo per chi cerca auricolari wireless di qualità a un prezzo molto conveniente. A proporre questa offerta imperdibile è Amazon, tenendo una mano a tutti coloro che desiderano acquistare cuffie con design in-ear senza fili per l’ascolto di musica e podcast in mobilità.

Jabra Elite 3 Active: offerta imperdibile a -60%

I punti di forza sono davvero tanti: cancellazione del rumore attiva con tecnologia ANC e sistema HearThrough che entra in azione quando è necessario sentire i suoni ambientali, connettività Bluetooth di ultima generazione, quattro microfoni per chiamate nitide, compatibilità con Google Fast Pair e Assistente Google su Android, con Siri su iOS, con Alexa e con Spotify Tap. Inoltre, l’autonomia fino a 24 ore, garantita dalla custodia di ricarica in dotazione. assicura un’esperienza senza interruzioni. Nella confezione sono inclusi i gommini EarGels in tre misure e il cavo di ricarica da USB-A a USB-C. L’elenco completo delle altre funzionalità supportate e delle specifiche tecniche integrate è riportato sulla pagina dedicata.

Approfitta dell’offerta di oggi e acquista gli auricolari wireless Jabra Elite 3 Active nella colorazione Nero al prezzo stracciato di soli 39 euro, invece di 99 euro come da listino. Lo sconto del 60% è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali.

Se effettui subito l’ordine, arriveranno a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. Non sappiamo quante siano le unità disponibili, meglio approfittarne prima del sold out.