James Webb Space Telescope: pausa e nuova timeline

La NASA ha comunicato che la procedura di tensionamento della schermatura solare è stata temporaneamente sospesa. La pausa di qualche ora servirà per verificare la temperatura degli attuatori che dovranno “tirare” i cinque strati fissati ai due bracci estesi due giorni fa. Come è noto, la timeline può subire qualche modifica, in quanto le operazioni di apertura del James Webb Space Telescope sono piuttosto complesse.

Dopo aver rimosso le protezioni e allungato i bracci telescopici laterali, gli ingegneri della NASA dovevano avviare la procedura di tensionamento della schermatura solare. Prima di inviare i comandi dalla Terra e quindi completare una delle operazioni più rischiose, l'agenzia spaziale ha deciso di analizzare lo stato del sottosistema di alimentazione. Contemporaneamente verrà verificata la temperatura dei motori che servono per il processo di tensionamento.

L'intera procedura è stata ovviamente testata più volte, ma le condizioni ambientali sono molto differenti nello spazio. Meglio quindi procedere con cautela per prevenire eventuali malfunzionamenti e dire addio al telescopio più costoso della storia (oltre 10 miliardi di dollari). Gli ingegneri hanno quindi sospeso momentaneamente la procedura per avere conferma che tutto funzioni regolarmente.

To ensure that #NASAWebb is in prime condition for its next major step, our team has decided to focus today on learning more about how Webb behaves in space. Sunshield tensioning has been moved to no earlier than tomorrow, Jan. 3. https://t.co/o5ZvSXdXZV #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/dY8Oi5U1tv

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 2, 2022