James Webb Space Telescope: schermatura solare aperta

Mentre in tutto il mondo si festeggiava il Capodanno, la NASA ha eseguito altre due operazioni propedeutiche alla completa apertura della schermatura solare del James Webb Space Telescope. Sono stati infatti estesi i due bracci laterali, ai quali sono fissati i cinque strati in Kapton, alluminio e silicio. Rispetto alla roadmap c'è stato un leggero ritardo.

Il 30 dicembre sono state rimosse le coperture che proteggevano gli strati della schermatura solare. I due step successivi sono stati effettuati con un leggero ritardo, in quanto gli ingegneri non avevano ricevuto conferma del rilascio delle cover dai sensori dedicati. I sensori di temperatura e il giroscopio hanno successivamente confermato che le protezioni erano state correttamente rimosse.

A questo punto è stato inviato il comando per attivare i cinque segmenti telescopici del braccio motorizzato sinistro. L'estensione è stata effettuata in 3 ore e 19 minuti. Il risultato finale è visibile nel tweet:

We successfully deployed #NASAWebb ’s port sunshield mid-boom, which pulls out our 5 sunshield layers. While scheduled for earlier today, our team paused to confirm the sunshield cover had fully rolled up: https://t.co/YixL9PI9HV #UnfoldTheUniverse

Circa due ore dopo è stato esteso con successo anche il braccio destro. Il risultato finale è questo:

Shine bright like a diamond 💎

With the successful deployment of our right sunshield mid-boom, or “arm,” Webb’s sunshield has now taken on its diamond shape in space. Next up: tensioning the 5 sunshield layers! https://t.co/6G2caS1djY #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/q0iuHdnKlN

