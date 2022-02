James Webb Space Telescope rileva i primi fotoni

La NASA ha avviato la lunga procedura di allineamento delle ottiche del James Webb Space Telescope. I primi fotoni di luce stellare hanno raggiunto la NIRCam (Near Infrared Camera), lo strumento che verrà utilizzato nei prossimi tre mesi per catturare 18 immagini sfocate della stella HD 84406. L’agenzia spaziale ha illustrato i sette passi necessari per la messa a fuoco dello specchio primario.

Lo specchio primario del James Webb Space Telescope è formato da 18 segmenti di forma esagonale. Dietro ognuno di essi sono fissati sette attuatori che consentono di modificare posizione e curvatura. La procedura di allenamento è stata testata su un modello in scala 1:6 del telescopio e ora verrà eseguita nello spazio. Per ottenere un unico specchio concavo largo 6,5 metri è necessario spostare i singoli segmenti con un margine di errore pari a 50 nanometri. Ciò verrà effettuato attraverso sette fasi.

✨ Our NIRCam instrument's detectors saw their 1st photons of starlight! While #NASAWebb is not yet ready for science, this is the first of many steps to capture images that are at first unfocused, used to slowly fine-tune the optics: https://t.co/Sak6r7Ncex #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/vHRX8x9ki2

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 3, 2022