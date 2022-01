James Webb Space Telescope: specchio primario aperto

La NASA ha comunicato che lo specchio principale del James Webb Space Telescope è stato completamente aperto. I due pannelli laterali sono stati fissati nella posizione finale. A distanza di due settimane dal lancio, il telescopio ha assunto quindi la sua forma definitiva. Ora inizierà la lunga fase di allineamento delle ottiche e di calibrazione della strumentazione scientifica.

Lo specchio principale del James Webb Space Telescope (largo 6,5 metri) è formato da 18 segmenti esagonali realizzati in berillio e ricoperti da un sottile strato di oro e silice amorfa (vetro). Per inserire il telescopio all'interno del razzo Ariane 5 sono stati piegati sei segmenti (tre a destra e tre a sinistra). L'apertura del pannello sinistro è avvenuta venerdì, mentre ieri è stato aperto il pannello destro. L'operazione finale è iniziata alle 14:53 (ora italiana) ed è terminata alle 19:17, quando gli ingegneri della NASA hanno ricevuto la conferma dai sensori.

#NASAWebb is fully deployed! 🎉

With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.

Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022