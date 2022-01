JWST: specchio secondario in posizione

Dopo aver completato il tensionamento dei cinque strati della schermatura solare, il team che si occupa delle fasi di “assemblaggio” del James Webb Space Telescope ha portato a termine un altro step, ovvero l'apertura della struttura alla quale è fissato lo specchio secondario.

Come è noto, il telescopio è un enorme origami. Gli ingegneri della NASA hanno dovuto “piegare” le varie parti, a causa dello spazio limitato nella sommità del razzo Ariane 5. La struttura di supporto dello specchio secondario è formata da tre bracci lunghi circa 7,6 metri. Quello superiore è stato piegato dietro lo specchio principale.

Let's show some 💛 for #NASAWebb's tertiary and fine steering mirrors too, which direct light from the secondary mirror to the science instruments! Together Webb's mirrors are a mighty light-reflecting super team that will help astronomers worldwide #UnfoldTheUniverse! 💪 🦸‍♀️ pic.twitter.com/wiovILYHMh

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 5, 2022