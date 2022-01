JWST: inizia l'apertura dello specchio principale

La NASA ha dato inizio all'ultima fase dell'assemblaggio strutturale del James Webb Space Telescope. Gli ingegneri dell'agenzia spaziale statunitense hanno inviato i comandi per aprire il pannello laterale sinistro che include tre segmenti dello specchio principale. Domani sarà il turno del pannello destro con altri tre segmenti. Seguirà quindi una meticolosa regolazione dei 18 esagoni.

Lo specchio principale del James Webb Space Telescope ha un diametro di 6,5 metri (quello di Hubble è 2,4 metri). Ogni singolo segmento di forma esagonale (in totale sono 18) è largo circa 1,32 metri e pesa circa 20 Kg. Come materiale è stato scelto il berillio, in quanto è un metallo leggero e resistente allo stesso tempo. Inoltre conserva la sua forma attraverso un ampio range di temperature ed è un buon conduttore di elettrica e calore. Su ogni segmento è presente un sottile rivestimento in oro che migliora la riflessione della luce infrarossa.

It’s what we’ve all been waiting for: The James Webb Space Telescope will soon spread its primary mirror wings!

Today we begin with the mirror wing on the port (left) side of the observatory. This process should take a few hours: https://t.co/FWSpxIB03L #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/FEC5eF2Xfz

